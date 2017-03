Tartu kuulutab välja ideekonkursi legendaarse linnaarhitekti haljasala projekteerimiseks

«Tänavu detsembris tähistame legendaarse Tartu linnaarhitekti Arnold Matteuse 120. sünniaastapäeva. Selle tähistamiseks ning tema loomingu tähtsustamiseks tahame tema mälestuse linnaruumis jäädvustada,» ütles linnapea Urmas Klaas.

Ta lisas, et Arnold Matteuse tähtsust on raske üle hinnata ning ta väärib mäletamist ja tema linnaplaneerimise põhimõtted võib järgida tänapäevalgi.

Võistlusala asub Näituse tänava ja Taara puiestee ristmikul haarates endasse nii Taara puiestee alguse koos sealse haljasala ja teedega kui ka tänavaäärse parkimisplatsi.

Võistluse võidutööst oodatakse terviklikku maastikuarhitektuurset lahendust. «Tegemist on korraliku väljakutsega arhitektidele ja maastikuarhitektidele, kuidas tagada kaasaegne ja terviklik avaliku ruumi lahendus. Osalejatelt ei oodata tingimata Matteuse skulptuuri, vaid väärikat ruumilahendust, mida pühendada kunagisele linnaarhitektile ja tema panusele,» rääkis arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja Tõnis Arjus.

Ideekonkurss on üheetapiline. Esitatud töid hindab arhitektidest ja linnaplaneerijatest koosnev žürii, kes koostab paremusjärjestuse. Kuna Matteuse mälestuse jäädvustamise idee algatajad on korporatsioon Ugala ja Tähtvere selts, siis on linn kaasanud nende esindajad ekspertidena ka žürii töösse.

Saabunud kavanditest valitakse sobivaim ning hiljemalt sügisel soovitakse sõlmida projekteerimisleping, et 2018. aastal töödega alustada.

Linn on pannud välja ideekonkursil osalejatele preemiad: 1. koht 4000 eurot, 2. koht 3000 eurot, 3. koht 2000 eurot ja 4.-5. koht 1500 eurot.

Võistlustöid märgusõnaga «Matteuse skväär» oodatakse hiljemalt 18. mail kl 16:00ks Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri- ja ehituse osakonda, Küüni tn 5, 51004, Tartu.