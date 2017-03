Tudengid ootavad rektorit, kellel on selge visioon nii ühiskonna kui ülikooli jaoks

Tudengid tunnevad, et Tartu ülikool saab ühiskonna arengumootoriks olla vaid juhul, kui ülikooli sees luuakse tegevuskavasid, mis arendavad ühiskonda süsteemselt. See hõlmab nii ülikooli üldist arengut kui teaduse, õppe ja ettvõtlustegevust.

Ülikooli nähakse kui institutsiooni, millel on pädevus ühiskonda kriitiliselt hinnata ja oma tegevustega arendada just neid valdkondi, mis tuleviku mõttes tähtsad on. Samal ajal oodatakse, et ülikooli nähtavus ühiskonnas tõuseks ja rektor kõneisikuna olulistel teemadel avalikku arutelusse panustaks.

«Kui näiteks ilmneb mõni avalik juhtum, kus üliõpilase turvalisus on küsimärgi all, siis võiks rektor olla see, kes näitab eeskuju selge moraalse seisukohavõtuga selle kohta, mida Tartu ülikoolis sallitakse ja mida mitte,» rääkis TÜ üliõpilaskonna esimees Reelika Alunurm.

Tudengid rõhutavad ka professionaalse juhtimise olulisust. «On kahtlemata oluline, et rektoril oleks olemas piisav varasem juhtimiskogemus nagu teistel avaliku sektori juhtidel. Samuti on tähtis, et nende puhul, kes võtavad juhtimise raske töö enda kanda, arvestataks seda ka õppe- ja teadustöö tegemisel,» vahendas Alunurm tudengite mõtteid.

Ta lisas, et loomulikult oleks hea, kui rektor moodustaks rektoraadi meeskonna eri valdkondade ja pädevuste esindajatest, mis lubaks arvestada kõigi valdkondade eripärade ja vajadustega.

Tartu ülikooli rektorivalimised toimuvad 30. märtsil, kandidaatidena on üles seatud senine rektor professor Volli Kalm ning professor Margit Sutrop.