Leedu päevad Tartus tõid laste ette Kake Make

Vanemuises, teleriekraanidel ja mitmesuguste lastekaupade pakendi peal võib sageli kohata Lottet. Leedus on umbes niisama populaarne väike tegus tüdruk Kake Make, kelle nimi on tegelikult Kornelia. Lutsu raamatukogu lasteosakond kutsus oma lugejaid täna saali, et nad võiksid Leedu lastekirjanduses populaarse raamatusarja peategelasega lähemalt tutvuda.