Marja tänava trepp läheb kevadel remonti

Eile otsustas Tartu linnavalitsus sõlmida hankelepingu osaühinguga Timorvara Marja tänava trepi remondiks, koos käibemaksuga kulub töödeks 35 888 eurot. «Jalgratturitel läheb sel trepil elu pärast remonti paremaks, ka jalakäijatel on seal siis parem kõndida,» ütles Rein Haak.

Lepingu järgi tuleb Timorvaral tasandada kõnniteeplaatide all olev aluskiht, vahetada kõnni- ja sõidutee vanad äärekivid uute vastu, panna kõnniteele uus asfalt, laduda ümber kõnniteeplaadid, teha trepiastemete betooniparandused ning välja vahetada astmete metallosad. Samuti värvitakse ära roostes käsipuud ning lisatakse käsipuid, parandatakse betoonrenn, kindlustatakse nõlvad ning külvatakse muru.

Trepi kõrvale paigaldatakse 31 meetri pikkune metalltalast jalgrattaramp. «Seni on jalgratturitel tulnud oma sõiduriista trepist üles või alla tassida,» selgitas Rein Haak. «Pärast trepi remonti on neil ramp, paned ratta renni ja lükkad selle siis kas alla või üles.»

Kas seda rampi saavad kasutada ka lapsevankriga liikujad? «Kui laps vankris on, siis mina küll ei riski seda renni kasutada,» kostis Rein Haak. «Aga kui last vankris ei ole, võib vankrit renni pidi lükata. Nüüd silutakse nõlvad ära, siis on sooja ajal lapsevankriga nõlva pidi lihtsam liikuda.»

Marja tänava trepi remont algab ilmade soojenedes, mitte enne maid. Tööd peavad olema tehtud 30. juuliks. «Inimesed saavad remondi ajal treppi kasutada, seda ühendust pole võimalik kinni panna,» kinnitas Rein Haak.