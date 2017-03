Tartu Tamme kool on üks kümnest koolist, mis osaleb Tartu ülikooli liikumislabori katseprojektis. Selle aasta alguses paigaldas kool ühte kitsasse koridori kümne meetri pikkuse ronimisseina, millest on saanud suur hitt õpilaste seas, ent selle vastu tunnevad väga suurt huvi ka paljud koolid üle Eesti.

Laste vähene kehaline aktiivsus on teema, millega tegelevad ülikooli teadlased, ent selle mure lahendamisele otsustas õla alla panna ka Tartu linnavalitsus. Tartu 11–15-aastastest lastest vaid 15 protsenti liigub päeva jooksul piisavalt ehk vähemalt tund aega – see on murettekitav arv, mis kannustas linnavalitsust paluma Tartu ülikooli teadlastelt abi, et tõmmata pidurit laste liikumisharjumuse langustendentsile.