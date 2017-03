Tartu linnavalitsus soovib, et järgmisel lepinguperioodil ehk aastatel 2019–2029 oleks kõikidel bussidel samasugune uus kujundus, nagu on praegu Sebe uusimatel gaasibussidel.

Tartu bussihankele esitatud kaheksast pakkumusest on üks kõrvaldatud. Soodsaima väljaselgitamiseks peab linn esitama pakkujatele täpsustavaid küsimusi, kuid sahistatakse, et loorberid nopib Go Bus.