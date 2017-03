Nädalavahetusel vallutavad Eesti Rahva Muusemi legorobotid

Varasemalt on Tartus nii poolfinaale kui ka lõppvõistlust korraldatud Ahhaa keskuses. FLL Eesti programmijuht Heilo Altin ütles, et kuna meeskondi ja lapsi koos juhendajatega on ligi nelisada, ei mahutud Ahhaa keskusesse enam ära. Kuna keskus laieneb, arvas Altin, et järgmisel aastal saab sinna jälle tagasi kolida.

Lisaks Eesti võistlejatele on külalismeeskondadest väljas Soome, Läti ja Leedu tiimid. Altin arvas, et muuseumihoone annab võistlusele lisandväärtus ka selle pärast, kuna võistlemas on samuti rahvusvahelised meeskonnad, kellele saab uut muuseumihoonet tutvustada.

Üritus on kõikidele pealtvaatajatele tasuta. Kui tiimid omavahel robotimängus võistlevad, saavad külalised pühapäeval osaleda töötubades, kus saab nii väikseid roboteid ehitada, programmeerida kui ka ise võistluslaual mõne ülesande ära lahendada

Võistlusel FLL tuleb igal meeskonnal enda ehitatud robotiga mänguplatsil kahe ja poole minuti jooksul lahendada nii palju ülesandeid kui võimalik, et teenida maksimaalselt punkte. Mäng on aga ainult üks osa võistlusest. Noortel tuleb esitleda ka projekte. Selle aasta FLLi teema on loomade liit ning eesmärgiks on inimeste ja loomade vahelise koostöö osas elukeskkonna parendamine ja turvaliseks muutmine.

Täpsem ajakava ja lisateave FIRST LEGO League Eesti kodulehelt robootika.ee