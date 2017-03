Bigbanki peatreener tahab veerandfinaalis näha põhihooaja viimase mängu kordusetendust

Bigbanki peatreener Oliver Lüütsepp jääb põhihooajaga mõistagi rahule. Eriti tunnustab ta hoolealuseid selle eest, et kuigi alguses oli mängupilt kohati krobeline, suudeti kõik matšid ikkagi enda kasuks kallutada. Mäletatavasti võitsid tartlased 21 mängu järjepanu, enne kui 19. veebruaril Selveri 3:0 paremust tunnistasid.

«Edule panime aluse esimeses ringis, eriti hästi saime mängu jooksma detsembris, kui alistasime ka oma kõige tõsisemad konkurendid Selveri ja Pärnu,» rääkis Lüütsepp. «Teises ringis hoidsime asjad lihtsalt kontrolli all. Kuid jaanuaris ja veebruaris olnuks meil enam pingelisi mänge vaja – sellest see kaotus Selverile tuli.»

Riske võtvad lätlased

Põhihooaja viimases matšis alistas Bigbank pühapäeval Läti klubi Poliurs/Ozolnieki 3:0. Et Ozolnieki meeskond sai põhiturniiril kaheksanda koha, tähendab see seda, et omavahel minnakse vastamisi ka veerandfinaalis. Esimene mäng on neljapäeval Lätis, teine laupäeval Tartus.

Oliver Lüütsepp tõdes, et Ozolnieki on tõusnud viimasel ajal päris heasse vormi ning näitab ehk parematki mängu kui teised play-offi jõudnud Läti klubid Riia RTU/Robežsardze ja Jekabpils.

«Pühapäeval oli meil nendega väga hea kohtumine, olime suurepäraselt häälestunud ning just nii nende vastu mängima peabki,» märkis Lüütsepp. «Selles suhtes on pool eeltööd justkui tehtud ning taktikat ja mänguplaani on lihtne paika panna. Kui mängime nende vastu samamoodi nagu pühapäeval, tuleme tagasi võiduga.»

Ozolniekile võib kasuks tulla aga see, et kuna favoriidid on ikkagi tartlased, siis pole neil midagi kaotada. Nii mängiti ka pühapäeval Bigbanki vastu rünnakul ja servil väga riskeerivalt, palli löödi võimalikult tugevalt. «Kui meie blokk on ebakorrektne, karistatakse see kohe ära,» ütles Lüütsepp.

Ühine pingutus

Tartu klubi põhihooaja parimatest mängijatest rääkides jäi peatreener kidakeelseks, nentides, et edu taga on ikkagi kogu meeskonna ühine pingutus ja hea mäng. Siiski pidi ta möönma, et rünnakul ei saa mööda vaadata kanadalase Bradley Gunteri ja lätlase Toms Vanagsi panusest – põhihooaja resultatiivsemate mängijate edetabelis hoidsid mehed vastavalt teist ja kuueteistkümnendat kohta.

«Rait Rikberg ja Stefan Kaibald on jällegi vastuvõttu tsementeerinud, aga edu taga on võistkond kui tervik,» rõhutas Lüütsepp.