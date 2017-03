Ülikooli ingliskeelsetele õppekavadele on esitatud üle 1200 avalduse

«Hea meel on tõdeda, et Tartu ülikooli rahvusvahelised õppekavad on atraktiivsed ning Tartu ülikoolis soovitakse oma haridusteed jätkata,» ütles Tartu ülikooli õppeprorektor Mart Noorma.

Ta lisas, et sel aastal on lisandunud mitu uut ja praktilist ingliskeelset magistriõppekava nagu haridustehnoloogia, linnastunud ühiskonna geoinformaatika, folkloristika ja pärandirakendused ning Euroopa keeled ja kultuurid.

Eestis kõrghariduse omandanud või sel kevadel lõpetavad kandidaadid saavad avaldusi esitada sisseastumise infosüsteemis (SAIS-is). Ingliskeelsetele õppekavadele kandideerimisel on nõutud motivatsioonikirja või muu kirjaliku töö esitamine ning seetõttu ei tasu kandideerimist jätta viimasele päevale.

Seni on enim avaldusi esitatud IT õppekavadele, samuti rahvusvaheliste suhete ja regiooni uuringute ning kindlustus- ja finantsmatemaatika õppekavale.

Enamikel ingliskeelsetel õppekavadel on ülikool loonud sihtstipendiumid, mille saajad on vabastatud õppetasu maksmisest. Järgmiseks õppeaastaks võetakse rahvusvahelistele õppekavadele vastu 519 esmakursuslast, kellest 333 saab tänu sihtstipendiumile õppida tasuta.

Ingliskeelsele õppekavale kandideerimiseks on vajalik vähemalt B2-tasemel inglise keele oskus, mida saab tõendada inglise keele riigieksamiga või erinevate rahvusvaheliste testidega; samuti on võimalik sooritada inglise keele test TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledžis.

Eestis kõrgkooli lõpetanud ja sel aastal lõpetavad üliõpilaskandidaadid saavad ingliskeelsetele magistriõppekavadele avalduse esitada 15. märtsini SAIS-is. Ingliskeelsetele bakalaureuseõppe ja arstiteaduse õppekavadele kandideerimiseks on SAIS avatud 15. aprillini.