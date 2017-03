Uus raamat selgitab õiguse ja õigusteaduse põhitõdesid

«Õigus igaühele» on kasulik lugemine kõigile, kellel huvi õiguse ja õigusteaduse vastu. Raamatu iga peatükk on varustatud ka viidetega olulisemale eestikeelsele kirjandusele ja võõrkeelsetele allikatele, et inimestel, kellel tekib konkreetse teema vastu sügavam huvi, oleks võimalik iseseisvalt lisamaterjali hankida.

Arvestades tänapäeval tavalist rahvusvahelist suhtlemist ja võõrkeelse kirjanduse kasutamist, on lisana toodud õigussõnastike loetelu, kust leiab õigusterminite vasteid inglise, ladina, prantsuse, saksa, soome ja vene keeles.

«Idee sellise raamatu koostamiseks sündis soovist teha midagi laiemale huviliste ringile. Tegemist ei ole kindlasti ei käsiraamatu ega juhendiga oma äri alustamiseks, vaid põhitõdesid pakkuva kogumikuga,» rääkis raamatu koostaja Jaan Sootak.