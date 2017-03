Märtsi lõpus hakkab Tartu ainsal rahvusvahelisel lennuliinil kehtima suvine sõiduplaan. Hea uudis on, et Finnairi lennud Helsingi ja Tartu vahel toimuvad endiselt seitse päeva nädalas. Halb uudis aga see, et vastupidi sügisel antud lootusele ei soosi see uus plaan kiireid jätkuühendusi Euroopasse.