Kogukond aitab taastada vaksaliesist purskkaevu

Elva Elama esitas purskkaevu taastamise mõtte eelmisel aastal Elva kaasava eelarve hääletusele. See jäi napilt alla kettagolfipargi rajamise projektile, mille elluviimiseks anti 10 000 eurot. Elva Elama juhatuse liige Madis Ess ütles, et idee poolest võiks fontääni taastamine olla küll linna kohustus, aga kuna nad on sellele juba mitu aastat mõelnud ning projekt on ka kogukonnalt kiidusõnu ja ergutust saanud, otsustati see ise ette võtta.

Projekti ei sobinud

Elva linnavalitsuse arendusjuht Margus Ivask selgitas, et vaksaliesise väljaku remondiks saadi keskkonnainvesteeringute keskuselt toetust, aga purskkaevu selle projekti sees ei olnud, sest see ei olnud abikõlblik. Linn arvas aga, et fontään võiks siiski kunagi taas väljakul inimestele rõõmu pakkuda, ning lasi Ivaski sõnul sinna torustiku valmis ehitada.

Arendusjuht rääkis, et purskkaevu ennistamise idee on linnavalitsuses korduvalt jutuks tulnud, aga ta ei osanud täpselt öelda, mille taha selle teostamine on jäänud. «Meil on see plaanis olnud, aga praegu on kodanikuühendus olnud kiirem ja aktiivsem kui linn,» lausus ta. Tema meelest on MTÜ algatus väga teretulnud.

Ehitus aprillis

Elva Elama soovib taastada purskkaevu, võttes eeskujuks selle ajaloolise väliskujunduse, ning lisada tänapäevase juhtsüsteemi ja särava valguslahenduse. Madis Ess kirjeldas, et purskkaev on ringikujuline, umbes neljameetrise läbimõõduga ja üle poole meetrit kõrge. Keskele tuleb disainitud valgustusega düüs, milles on erinevad veesurveastmed. Kui kõrgele veejuga ulatub, ei osanud Ess veel öelda. Ta pidas aga oluliseks, et purskkaev oleks ilus, kuid pigem tagasihoidlik.

Purskkaevu taastamiseks kulub umbes 16 000 eurot. Projekti on nõus panustama kohalikud ettevõtjad, kellega Elva Elama on juba läbirääkimisi pidanud. Veel kogutakse raha ühisrahastusplatvormil Hooandja. Aidata lubas ka Elva linn.

Madis Ess ütles, et ehitus võiks alata hiljemalt aprilli teisel nädalal. Fontään on plaanis avada 1. juunil. Ess arvas, et kuna Eesti Vabariik tähistab peagi 100. sünnipäeva ja igal pool üle Eesti tehakse oma riigile kingitusi, siis Elva Elama kink tähtsaks aastapäevaks ongi purskkaev nii linnale kui kogu rahvale.