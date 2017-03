Tartu Ülikool üritab pääseda Balti liiga poolfinaali

Tartu Ülikool sõitis bussiga Leetu juba esmaspäeva hommikul. Peatreener Gert Kullamäe sõnul võeti kohtumisele kaasa kümme mängijat. Maha jäid vaid noored, kel on koolikohustused.

Kullamäe sõnul tuleb teiseks kohtumiseks paar taktikalist asja kindlasti üle vaadata ja seda on treeningutel juba ka tehtud.

«Loodetavasti mängime mingid olukorrad nende vastu nüüd targemini ja paremini. Näiteks kaitse poole pealt tuleb kindlasti üht-teist muuta, sest esimeses kohtumises olime paaris mänguelemendis nende vastu väga-väga hädas nii meeskondlikult kui ka individuaalselt,» rääkis ta.

Tühjalt lehelt

Esimese kohtumise kaotas Tartu kodusaalis tulemusega 88:86. Kuigi kahepunktine kaotus ei ole suur, oleks Kullamäe sõnul olnud parem kodus siiski võita.

«Kaotus on kaotus ja emotsionaalselt on alati valus kaotada. See kaotus hakkab eriti närima siis, kui peaksime nüüd näiteks ühe punktiga võitma. Aga üldjuhul ei tasu sellele mõelda. Tuleb ikkagi mängima minna tühjalt lehelt ja vaadata, kuidas asjad väljakul kulgevad,» rääkis Kullamäe.

Teisipäevases kohtumisel saab tõenäoliselt palju mänguaega uus mees Maks Adam Konate, kes on nüüdseks meeskonda juba rohkem sisse sulanud. «Kindlasti. Meil oli ju ka vahepeal mäng, kus ta sai palju mänguminuteid. Ma arvan küll, et mida päev edasi, seda kindlamini ta ennast tunneb. Loodetavasti on temast homme kõvasti abi,» sõnas peatreener.

Vanas saalis

Kuigi Kedainiais on ka uus ja uhke korvpallihall, peetakse Tartu Ülikooli ja Nevežise kohtumine nõukogudeaegses vanas korvpallisaalis. Kullamäe sõnul pole Tartul kunagi varem õnnestunud Kedainiast võiduga koju tulla.

«Ega meil seal ajaloost ühtegi võitu ette näidata ole. Loodetavasti oleme seekord võidukad,» sõnas peatreener. Tartu meeskonda sõidab toetama ka kolmkümmend fänni. Kohtumine algab teisipäeva õhtul kell 18.