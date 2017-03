Unistus Elistvere loomapargis hunte näha lükkus helgesse tulevikku

Plato selgitas, et hundiaediku ehitamise tarvis kulub neil hinnanguliselt 85 000-100 000 eurot. See summa on sedavõrd suur, et loomapargi enda eelarve ei võimalda sellist väljaminekut.

Seetõttu kirjutaski Plato EASile rahataotluse saamiseks projekti, kuid EASi esitatud täpsustustele vastuseks sai loomapargi juhtkonnale selgeks, et nende taotlust ei rahuldata.

«Võtsime sel korral taotluse tagasi, kuid lootust veel ei kaota,» sõnas Plato ning lisas, et esitavad täiendatud rahataotluse juba uude EASi taotlusvooru.

Hetkel pole hallhunti võimalik näha üheski Eesti loomaaias ja loomapargis. Tallinna loomaaias asukate seas pole hunti enam kui viisteist aastat ning Alaveski loomapargis elanud huntide kohta tegi veterinaaramet ettekirjutuse nende eutaneerimiseks 2015. aastal.