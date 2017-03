Seminaril vaadeldakse ülikoolide ruumilise planeerimise erinevaid võimalusi

Tartu ülikooli üksuste jagunemine ja paiknemine Tartu linnas on teema, mis puudutab ja mõjutab kogu linna arengut. Praegu on Tartus aktiivselt käimas kaks ruumilise planeerimise ja arendamise protsessi – Delta õppehoone projekteerimine Emajõe äärde ja Maarjamõisa linnakule linnaruumilise lahenduse leidmine.

Foorumil räägitaksegi ülikoolihoonete ruumilise arengu printsiipidest, suhetest linnaruumiga, keskkonnaseostest, tarkade töökohtadega seotud rändest ja loovmajandusest.

«Tänapäeval konkureerivad linnad ja ülikoolid omavahel üleilmselt, et meelitada enda rüppe võimekaid tudengeid, õppejõude ja teadustöötajaid,» rääkis TÜ keskkonnakaitse lektor Age Poom.

«Oluline on pakkuda mitte ainult eeskujulikku õppekvaliteeti ja häid õpitingimusi, vaid ka mitmekesist ja ladusalt toimivat elukeskkonda. Seetõttu on ülikoolilinnakute arengu ja linnaruumiliste suhete küsimused aktuaalsed ka rahvusvahelisel tasandil ning on hea, et foorumil astuvad üles ja mõttevahetuses osalevad teadlased ja ülikoolide ning linnade ametnikud üle Euroopa,» lisas Poom.