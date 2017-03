Tartu Postimehe artikkel ajendas EKREt siseministrilt aru pärima

«Meedia vahendusel on saanud teatavaks, et paljude pärast 1943. aastat Petserimaal sündinud eestlaste passis on sünnikohaks märgitud Venemaa. Seda vaatamata sellele et vastavalt Tartu rahule kuulub suurem osa Petserimaast Eesti Vabariigile,» ütles fraktsiooni liige Jaak Madison. «Sellise praktikaga riik sisuliselt legaliseerib Petserimaa ebaseadusliku sundliitmise Venemaaga 1944. aastal.»

Madisoni sõnul ootab fraktsioon siseministrilt selgitust, miks paljude Petserimaal sündinute passis märgitakse sünnikohaks Venemaa ning kas valitsus tunnistab või ei tunnista Tartu rahulepingut kehtiva lepinguna.