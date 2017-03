Õpilased saavad astronoomiaviktoriinil ajusid ragistada

Tänavu teist korda toimuv veebipõhine üleriigiline astronoomiaviktoriin koosneb 40 valikvastusega küsimusest, millele vastamise aeg on vabalt valitav: võib osaleda nii koolitunnis kui ka kodus.

Teadmiste tugevust ja probleemide lahendamise oskust saab iga osaleja testida vaid ühe korra ning alates esimese küsimuse lugemisest on lõpetamiseks aega 40 minutit. Ülesandeid saab valida eest või vene keeles.

Viktoriinist osavõtuks on vaja internetiühendusega arvutit, nutitelefoni või tahvelarvutit ning e-posti aadressi. Võistlus peetakse 9. märtsil ajavahemikus kell 9–20 veebikeskkonnas http://õpik.füüsika.ee/. Võistlus on osalejatele tasuta.

Tartu observatooriumi teadur ja viktoriini korraldaja Tiit Sepp julgustab õpetajaid viktoriini ka koolides lahendama. «Astronoomiaviktoriin on õpetajatele hea võimalus tuua tavapärasesse koolitundi veidi enam põnevust ja pakkuda õpilastele võimalust oma teadmised proovile panna,» rääkis Sepp.

Ta lisas, et 40 minutit, mis on viktoriini maksimaalne pikkus, sobib täpselt koolitunni pikkusega ning ka küsimused on koostatud selliselt, et need oleksid kõigile jõukohased ja kataksid erinevaid teemavaldkondi.

Viktoriini juurde pääsemiseks vajalikud koodid avalikustatakse vahetult enne võistluse algust veebilehel http://teaduskool.ut.ee/pulsar. Juba järgmisel päeval näeb iga osaleja oma tulemust ja kohta edetabelis. Arvestust peetakse nii klasside kui ka vanuserühmade (5.–7., 8.–9. ja 10.–12. klass) kaupa. Igale vanuserühmale on koostatud eraldi küsimuste komplekt, mis võtab arvesse nende edasijõudmist kooliprogrammis.

Auhinnalised tulemused avalikustatakse 15. märtsil Pulsari kodulehel. Iga vanuserühma võitja saab preemiaks Horisondi aastatellimuse ning igas vanuserühmas aktiivseim kool eriauhinnana võimaluse tasuda osaleda ühes Tartu observatooriumi aktiivõppeprogrammis.