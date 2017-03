Pigi põles nii, et leegid ulatusid korstnast välja

4. märtsil kella veerand üheteistkümne ajal õhtul põles Vara vallas Välgi külas elumaja bullerjan tüüpi ahju korstnas pigi ja tahm ning leegid ulatusid korstnast välja.

Tuli ahjus kustutati ning lõõrides süttinud pigipõlengut summutasid päästjad pulberkustuti ning vähese veega. Elanikul ei olnud ette näidata ka korstnapühkija kohustuslikke töid tõendavat akti.

Elanikule selgitati kütteseadmete hooldamisega seotud tuleohutusnõudeid ning ahju kasutamine enne korstnapühkija töid keelati. Päästjad juhtisid tähelepanu, et korstent tuleb pühkida vähemalt kord aastas või nii tihedalt, et see väldiks tahmapõlengud.

Samal õhtul kolmveerand tundi hiljem teatati päästjatele, et Tabivere alevikus Tuuliku tänaval on kortermaja koridoris suitsu. Kohale sõitnud päästjad selgitasid, et ühes korteris oli ahju siiber liiga vara suletud ning suitsu imbus tuppa. Korteris viibinud mehe elule ja tervisele ohtlik olukord kõrvaldati.

Päästjad juhivad tähelepanu, et kütteseadmete siibreid ei tohi liiga vara sulgeda. Tuppa imbuv vingugaas on nähtamatu ja selle sissehingamine pikema aja vältel võib põhjustada surmava mürgistuse. Tuppa imbuva vingu aitab avastada vinguandur.

3. märtsil kella kolmveerand kaheksa ajal hommikul teatati, et Räpina vallas Ristipalo külas on kortermajas suitsu. Päästjad selgitasid, et ühes korteris elav vanem mees oli pliidil klaaspurgis mett soojendanud, purk purunes ja mesi voolas pliidile ning hakkas suitsema. Õnneks tulekahju ei tekkinud ja oht kõrvaldati.