Luulesõnalist muutumist täiendavad joonistused

Praeguse linnaelu kõrval on Bristol pannud värssidesse kümmekonna aasta taguse Emajõelinna. Näiteks luuletuses «Talvede kinnised toonid» märgib ta kõrvuti ridades Illusiooni kino aastal 1995 ja oma kodu aastal 2007.

Pealkirjaga sobivalt näitab luuletaja linna ja inimese muutumist, teisenemist. Luuletuses «Teisendused» soovib minategelane: «näita mulle kuidas sa selles linnas / teed oma teisendusi / näita mulle maa pealt / kaduvaid kvartaleid / varakevadist pimestavat Tartut / millest segan endale tulevikku».

«Ma olen lugenud päris palju Piret Bristoli raamatuid, aga nii head luulekogu ma pole talt varem näinud,» kirjutab Simo Runnel oma blogis 21. veebruaril. «See on varasematest luulekogudest parem nii sisu kui ka kujunduse poolest. See on illustreeritud raamat, seejuures üsna heade illustratsioonidega.»

«Muutmissõnad» on üllitanud Ilmamaa ja kujundanud Mart Jagomägi. Paaril viimasel leheküljel on ainult joonistused. Ühel neist Rapla rongijaam (seda on nimetatud ka kogumiku esimeses luuletuses), mis ütleb jutumullis: «Vaata! Ma olen muutunud!» Sealsamas kõrval on joonistus parvlaevast Muhumaa, mille vanale nimele on rist peale tõmmatud ja uueks nimeks kirjutatud Piret. Laev ütleb jutumullis: «Mina ka!»

Piret Bristoli luulekogu «Muutmissõnad» esitlus on Tartu kirjandusmajas kirjanduslike teisipäevade raames 7. märtsil kell 18.