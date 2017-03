Kuu tagasi Lõuna prefektina tööle asunud Vallo Koppel tõdes intervjuus Tartu Postimehele, et ehkki kuritegevus on paarikümne aastaga väga palju vähenenud, tundub vähemalt talle endale, et inimeste turvatunne pole eriti kasvanud. Kriminaalseid juhtumeid on küll vähem, kuid iga üksikjuhtum suudab kõigutada turvatunnet.