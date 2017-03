Kord on kõva: memmed-taadid võivad praegu uut lifti vaid imetleda

Rahu 8 sotsiaalmaja otsa ehitatud lift on valmis, kuid kasutada seda veel ei tohi, sest käib lifti kasutamist lubavate nõuete-paberite täitmine.

Välisel vaatlusel paistab, et Tartus Rahu 8 viiekorruselise sotsiaalmaja kauaoodatud lift on valmis, kuid tamburi uks on suletud, uut sõiduriista kasutada ei saa. Tuleb kannatada, selgus asja uurides.