Galerii: Tammeka alustas hooaega ajaloolise võiduga

Tegemist oli üldse kõigi aegade esimese meistriliiga kohtumisega palju kõneaianet pakkunud ühisrahastuskampaania abil rajatud Sepa jalgpallikeskuses. Eriti sümboolne oli ka see, et Sepa esimese kõrgliigavärava löömise au kuulus Kaarel Kiidronile – 10. minutil skoorinud Tammeka kapten oli mäletatavasti üks staadioni ehitamise peamisi eestvedajaid.

Tartlaste teise värava lõi 22. minutil Kiidroni keskkaitsepartner Jürgen Lorenz ning kuigi mõlemal meeskonnal tekkis veel mitmeid võimalusi, jäigi see mängu viimaseks tabamuseks. Tammekale tabelisse kolm punkti, valitsevad tšempionid pidid hakkama aga noruspäi tagasi pealinna poole sõitma.

Tammeka tipuründajana väsimatult FCI kaitsjaid survestanud Erki Mõttus ütles kohtumise järel, et tegemist oli puhtalt töövõiduga. «Meeskond andis selle nimel kõik, et see võit tuleks. Paremat tunnet ei saa olla,» tõdes hiljuti 20-aastaseks saanud mängumees rahulolevalt.

Ta lisas, et hooajaks ettevalmistumine on täkkesse läinud ning treenerite Mario Hansi ja Kaido Koppeli poolt eesmärgiks seatud kõrget intensiivsust suudeti FCI vastu rakendada kogu kohtumise vältel. «Olime kogu aeg nendega mängus kaasas. Kogu ettevalmistuse aja harjutasime kõrget pressingut ja nagu näha, see toidab,» ütles Mõttus.

Kohtumist koos Tartu linnapea Urmas Klaasiga tribüünilt jälginud Tammeka endine tippmängija, jaanuarist klubi tegevjuhina ametis olev Kristjan Tiirik säras kohtumise järel nagu pühademuna, kuigi temagi pidi nentima, et sellist tulemust julgesid mängu eel ennustada ilmselt vaid kõige paadunumad klubi poolehoidjad.

«Kolm punkti tabelisse, Infonet kuival hoida – see on suurepärane hooaja algus. Super töö meeskonnalt, treeneritelt, kogu Tammeka klubilt ja kõigilt, kes kaasa tulid elama,» tunnustas Tiirik asjaosalisi ning 484 pealtvaatajat, kes hoolimata varakevadiselt jahedast ja vihmasest ilmast olid Sepa jalgpallikeskusesse kohale tulnud.

Järgmise kohtumise peab Tammeka 11. märtsil, kui meistriliiga teises voorus sõidetakse külla Pärnu JK Vaprusele.