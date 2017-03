Loodavas Elva vallas minnakse valimistele ühinevate valdade loodud valimisliiduga

Programmiloome ja nime valimine seisab veel alles ees, kuid põhieesmärk on valitsusvastutuse võtmine loodavas Elva vallas.

«Valimisliidud on tänases olukorras ainuõige tee kohalike huvide eest seismisel ja meie kõigi huvi on korraldada ja ajada Elva valla kui ühise kodukoha asja,» ütles valimisliidu Kodukoht Konguta liige ja tänane Konguta vallavolikogu esimees Märt Meesak.

Aktiivgrupis on liikmeid juba täna kõikidest ühinevatest valdadest ja Elva linnast ning kaasa lööma on kõik huvilised oodatud.

Loodavas valimisliidus on ühinemisleping üks põhiline alusdokument programmi koostamisel, kuid kindlasti tullakse välja ka kõiki ühinevaid valdu ja linna puudutavate uuenduslike ideedega. Programmiloome põhieesmärk on ühine ja tugev Elva vald üle valla igas külas ja nurgas. Valimisliidu nime üle otsustakse järgmistel koosolekutel, kus kõigil kaasa tulijatel on võimalus sõna sekka öelda.