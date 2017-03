Ühing jagab tasuta rõivaid ja koolivaheajasuppi

Tartu lastekaitseühingu liige Tiina Aasmäe märkis, et ühtlasi on see märguanne annetajatele, kel on kodus seisma jäänud asju, mis pärast korrastamist võiksid kedagi rõõmustada.

Kes soovib annetada

Aasmäe palub annetajail endaga ühendust võtta telefonil 55 599 306, et kokku leppida esemete äraandmise päev. Asju oodatakse sinnasamasse majja Pepleri tänav 27, kus need on hästi hoitud ja heades kätes.

«Aga kindlasti mitte selsamal päeval, mil esemete jagamine juba käib, vaid varem,» rõhutas Tiina Aasmäe. «Nii on neid võimalik sorteerida ja jagamise päevaks valmis sättida.»

Aasmäe lisas, et kui keegi soovib ära anda näiteks mööblit, siis tema saab enne järele uurida, kel peredest kas kappi või riiulit või voodit vaja on ning organiseerida transpordi, mis viib mööbli annetajalt otse pereni.

Ka soovitas ta headel inimestel mõnikord aeg võtta ja just sel rõivaste ja esemete jagamise päeval Pepleri 27 majja kohale tulla, et vaadata ringi ja suhelda inimestega, kes tõesti abi vajavad. «Nii tekib neil parem ettekujutus, kuidas nad aidata saavad,» ütles Aasmäe.

Tasuta koolivaheajasupp

Tartu Lastekaitseühing koostöös osaühinguga Molineero pakub ka sel kevadisel koolivaheajal majanduslikes raskustes perede lastele suppi.

Liis Treimanni foto

Tasuta supi organiseerijad teavad, et küllalt on lapsi, kes just koolivaheajal peavad ilma lõunata olema, kuna koolitoitu nad siis ei saa ning koduski ei pruugi olla kedagi lapse eest hoolitsemas. Või on kodune toidulaud majanduslike raskuste tõttu kesine.

Tasuta supi saamiseks on vaja enne helistada Tiina Aasmäele numbril 55 599 306, et ennast nimekirja panna. Helistada võib ka laps ise.

Suppi pakutakse Tartus aadressil Aardla 25a, kus on kohvik Sinu Juures ning registreeritud supisööjaid oodatakse 20. kuni 24. märtsini kella 12 kuni 15-ni. Kui lapsega on kaasas lapsevanem, saab kõhu täis ka tema.

Tartu Lastekaitseühing teeb abivajajate ringi väljaselgitamisel koostööd linna sotsiaalosakonna ning Tartu Pereliiduga.