Laste turvakodu esimene klient varastas juhatajalt leivaraha

«Üksi ei saa turvakodu kuidagi teha,» sõnas juhataja Piret Värno.

Piret Värno ongi kõik need veerandsada aastat selle maja tööd juhtinud.

Juhataja Piret Värno / Kristjan Teedema foto

Kakskümmend viis aastat tagasi oli ta Tallinna Pedagoogilise Instituudi lõpetanud noor spetsialist. «Tartus oli nii-ölda tühimik tekkinud,» meenutas Värno. «Alaealiste laste vastuvõtu- ja jaotuspunkt oli aasta eest kinni pandud ning politsei käis kõvasti pinda, et neil ei ole keerulistes olukordades probleemseid lapsi kuhugi panna. Ja mulle öeldi, tehku ma nüüd turvakodu…»

Esimesel aastal paiknes laste turvakodu aadressil Uus 56. Siis sai selgeks, et linna lasteaedades laste arv väheneb ning üks lasteaiamaja aadressil Tiigi tänav 55 antigi laste turvakodu käsutusse. Nüüdseks on seda maja kohendatud ja palju ümber ehitatud.

«Meie esimene klient pani turvakodu juhataja ehk siis minu käekotist pihta mu leivaraha. Kohe saime ristsed, et inimesi on igasuguseid ja oma asju ära laokile jäta,» rääkis Piret Värno. «Olime algul ikka väga kogenematud ja naiivsed.»

Peamised põhjused, miks laste turvakodu vaja läheb, on juhataja sõnul praegugi needsamad, mis olid veerand sajandit tagasi. Need on hoolimatus, hüljatus, ebaturvalisus, vägivald, alkohol.

Laste turvakodu päevakeskuses käib iga päev kümmekond last, nimekirjas on küll tublisti rohkem, aga kõik neist ei astu päevakeskusest iga päev läbi. Päevakeskus tähendab seda, et maja pakub turvalist õppimisvõimalust, huvitegevust ja sooja lõunat lastele pärast kooli kuni õhtuni, mil vanemad koju jõuavad.

Ning loomulikult pakub turvakodu ööpäevaringset tuge. Praegu elab seal 16 inimest, nende seas on lapsi, emasid ja isasid.

Piret Värno ütleb, et üks hea nähtus, mis nende maja erakordseks teeb, on vabatahtlikud. «Just nemad pakuvad lastele huvitegevuseks häid ideid, nemad aitavad korraldada üritusi ning on alati väga pühendunud, otsekui inglid, kel on laste ärakuulamiseks alati aega,» kirjeldas ta. «Ka oleme pingutanud, et meie maja ei oleks asutus, vaid tõepoolest üks hubane ja kodune paik.»

Vabatahtlikud Kristjan Loite, Kaisa Reimand ja Diana Haljasmägi lastega aega veetmas. /Kristjan Teedema foto

Piret Värno tänab veel kõiki annetajaid, kes on oma panuse teinud selleks, et turvakodu õuel võiks varsti olla põnev õueatraktsioon, kus saab turnida ja ronida.

Juba mitu aastat kogub laste turvakodu raha niinimetatud «Linnupesapuuks». Kokku on vaja saada 18 600 eurot, kuna lapsed ise valisid hääletuse teel välja kõige ilusama, aga ka kõige kallima atraktsiooni.

«Kui kuu aja eest oli meil umbes 10 000 eurot, siis tänu sellele, et oleme nüüd kõikjal öelnud, et sünnipäevaks ei taha me ei lilli ega mingeid muid kingitusi peale väikese annetuse, siis praeguseks on meil juba 14 302 eurot,» selgitas Piret Värno.