Galerii: botaanikaaed näitab käpaliste müstilisi õisi

Botaanikaaia aednik ja iga-aastase orhideenäituse koostaja Astrid Lepik sõnas, et tavakohaselt sätitakse näitus samale ajale Tallinna botaanikaaia samasuguse väljapanekuga. Sel korral on näituse pealkirjaks «Eksootika aknalaual» ehk tähelepanu pööratakse just neile käpalistele, mida iga lillearmastaja ise oma kodus kasvatada saaks.

Tõsi, hooldusvaba pole ükski taim ning erinevad orhideedki eelistavad erinevaid kasvutingimusi. On neid, mis tahavad püsivalt sooja ja valgusküllast ruumi, aga näiteks lopsakalt rippuvate valgete õitega Lumekuninganna eelistab just suure temperatuurikõikumisega ruume. See looduslikult Himaalaja mägedes lume piiril kasvav orhidee on tubastes tingimustes pidades rahul, kui aeg-ajalt on ahi köetud, ent vahepeal õhkub aknalaualt hoopis kargemat õhku.

Kuigi näitusel hakkavad enim silma rikkalike õitega kuukingad, mida võib kõikjalt kaubandusest leida, tasub botaanikaaia troopikamajas lahtiste silmadega ringi käia ja otsida just pisikeste õitega käpalisi – muist neist on imeliselt magusa lõhnaga.

Palmihoonesse on aga üles seatud koduste orhideearmastajate kasvatatud kaunimad õied. Iga külastaja saab osaleda hääletusel, et välja selgitada rahva lemmikorhidee.

Näitus on avatud 12. märtsini iga päev kell 10-17. 4. ja 11. märtsil kell 13 saavad huvilised osaleda temaatilistel ekskursioonidel botaanikaaia kasvuhoonetes. Õppeklassist on aga võimalik kauneid käpalisi ka kaasa osta.