Leedu päevad toovad nädala jooksul kultuuri ja arutelusid

Leedu Vabariigi aukonsul professor Birute Klaas-Lang märkis, et Leedu päevade tähistamine on seotud ühelt poolt Leedu taasiseseisvumise aastapäevaga, teiselt poolt püütakse tuua Leedu lähemale tartlastele ja eriti Tartu ülikooli töötajatele ja üliõpilastele, nii akadeemiliselt kui ka kultuuriliselt.

Programmis on ka kaks filmiõhtut. Tuleval esmaspäeval, 6. märtsil kell 18 saab ülikooli peahoones vaadata dokumentaalkaadritega ilmestatud tõsielul tuginevat mängufilmi «Mes dainuosim» (Meie laulame/We Will Sing, 2015, režissööriks Robert Mullan). Teine filmiõhtu leiab aset 8. märtsil kell 18, samuti ülikooli peahoones. Kavas on film «Vilniaus getas» (Ghetto / Vilniuse geto, 2006, režissöör Audrius Juzėnas). See põhineb tõsielu sündmustel võitlusest ellujäämise nimel, aga räägib ka armastusest ja vihkamisest Vilniuse juudi getos II maailmasõja päevil.

Eeskätt lastele on mõeldud aga 7. märtsil kell 10.30 Tartu linnaraamatukogu lasteosakonnas toimuv muinasjutuhommik, kus Leedu lastekirjaniku Lina Žutautė «Kake Make» sarja raamatuid tutvustavad tõlkija Tiina Kattel ja kirjastus Pegasus. Raamatu peategelane Kornelia (Kake Make) on Leedus sama tuntud kui meie Lotte.

9. märtsil kell 13 avavad Leedu Vabariigi suursaadik Eestis Neilas Tankevičius ja Tartu ülikooli rektor professor Volli Kalm Tartu ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledži trepigaleriis (Lossi 3 fuajee) Eesti Rahvusarhiivi koostatud näituse «Koos iseseisvuse teel» (Eesti ja Leedu suhete taastamine arhiividokumentide põhjal).

Sama päeva õhtul kell 18 toimub ülikooli peahoones ingliskeelne diskussioon väärtustest, identiteedist, patriotismist, leedulaseks ja eestlaseks olemisest ning sellestki, kuidas leida tee tagasi kodumaale.