Tartu Popi ja Roki Instituuti ootab ees plaadiesitlustuur USAs

Tartu Popi ja Roki Instituudi kontserdid on tuuril San Francisco ja New Yorki muusikaklubides, kavas on esineda ka raadiojaamas WFMU.

1993. aastal Chicagos loodud plaadifirma Minty Fresh sõlmis 2013. aasta alguses Tartu Popi ja Roki Instituudiga 5-aastase lepingu albumite «Madise margikogu» (Forwards) ja «Biidermeier-psühhedeelia» (Seksound) väljaandmiseks ja levitamiseks üle maailma. 2015. aastal ilmunud «Marienbad» oli esimene Tartu Popi ja Roki Instituudi plaat, mille Minty Fresh andis ise välja. Uus album «Sfääride muusika» on Minty Freshi üllitusel sama ansambli esimene vinüülplaat.