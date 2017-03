Tartu uus üldplaneering jõuab volikokku ja avalikule arutelule

Linnavalitsus rõhutas eelnõu üle andmise juures kesklinna eelisarendamise vajadust ja rohealade väärtustamist. Linnapea Urmas Klaas lisas, et võtmeküsimusteks uute töö- ja elukohtade loomine ning parima kultuuri- ja hariduslinna kujundamine.

Elamumaade hoonestamisel eelistatakse eramupiirkondadele kortermaju. Suuremad elamuehituspiirkonnad on kavandatud Raadile, Ujula tänava äärde, Annelinna ja Ihaste vahelisele alale, Raeremmelga tänava piirkonda, Ihaste tee äärde, Jaamamõisa elamurajooni, Europan 9 võistlusalale Annelinnas, Teguri 55 krundile ja Ränilinna.

Piirkondade kaupa on kirjeldatud arhitektuursed nõuded. Põhjalik töö on tehtud rohealadega, kavas on muuta miljööalade piire, muutuvad transpordivisioonid.

Kavas on siseringi ehitus Ropka silla ja sadamaraudtee koridori liiklussoonena ja magistraalliikluse linnaosadest välja viimine.

Põhjalikult on käsitletud spordi-, kultuuri- , haridus- ning tervishoiu- ja hoolekandeasutuste paiknemist linnas.

Mahukas dokument käis linnavalitsuse istungilt läbi vabariigi aastapäeva eelsel neljapäeval. Siis otsustati, et see on avalikuks aruteluks küps. Kuid abilinnpea Jarno Laur nentis samal päeval, et veel on vaja teha parandusi. Kas tegu oli fiktiivse otsusega?

Laur vastas, et linnavalitsus saadab eelnõusid volikogusse sellises seisus, nagu need on. «Ju see oli sellel etapil piisavas valmiduse etapis,» vastas ta. «Loomulikult on nii, et kui eelnõu on mahukas ja sellest leitakse vigu ja ebatäpsusi, siis need parandatakse. See on töödokument.»

Laur tõdes, et kui linnavalitsus ei oleks kiirustanud ja eelnõu oleks saadetud ülejärgmisse volikogusse, tulnuks pärast kurtmist, et avalikustamise periood jääb suvesse, kus keegi ei taha sellest rääkida.

Kas võib juhtuda, et volinikud teevad tööd erinevate dokumendiversioonidega? «Sellist asja, et üks volinik näeb trammiga varianti ja teine trammita, ei ole. Aga kui tehnilistel põhjustel on kuskilt pool lauset ära kadunud, siis viimane versioon on õige,» ütles ta.

Tutvu üldplaneeringu materjalidega linnavolikogu veebilehel.