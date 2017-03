Tartu linnas võib näha huvitavat jalgratast, mille esiosas asub puidust vann.

Selgus, et tegemist on arhitekt Tiit Silla jalgrattaga, millega ta oma lapsi lasteaeda viib.

Mees selgitas, et tegemist on hollandi päritolu disainrattaga ning tema teada on Tartus selliseid veel vaid üks. Seevastu Hollandis pidid Tiit Silla sõnutsi olema sellised rattad üsna tavapärased.