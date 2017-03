Mäletan väga hästi, kuidas ahmisin aasta tagasi Tartu koolide kohta infot, et jõuda selgusele, millisesse kooli tahaksin oma lapse panna. Kus on parimad õpetajad, kus pole õpetajatevahelist ussitamist, kus on normaalne juhtkond ... Et laps saaks ikka kooli, kus hea olla ja et seal pakutaks talle võimetekohast haridust. Uitmõtte ajel registreerisin lapse ka koolikatsetele, kuhu ta ise väga minna tahtis, et koolis käimist mängida.