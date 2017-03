Tartu Postimees on mitmel aastal järjest irisenud Vanemuisega, et teatriaasta auhindade jagamise eel on selle teatri sõnalavastuste sattumine võimalike auhinnasaajate nimekirja kurvastavalt kesine, mõnel aastal isegi null. Eile tegi Eesti teatriliit teatavaks tänavused nominendid, kelle hulgas on rõõmustavalt rohkesti Vanemuise draamalavastustega seotud lavajõude