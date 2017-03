Ain Kallis: mulle tundub, et tänavune kevad tuleb keskmisest soojem

«Ei midagi eriskummalist – selliseid soojasid talvesid on varemgi olnud, isegi soojemaid. Aga igal talvel on oma nüansid, seda muidugi,» tõdes Ain Kallis.

Ta täpsustas, et talvekuude keskmiseks temperatuuriks mõõdeti Tartus -2,1 kraadi, mis tähendab seda, et tegemist on viimase 151 aasta soojuselt 16. talvega. Vahetult tänavuse talve ees 15. kohal on mullune talv, kui keskmiseks temperatuuriks mõõdeti -2,0 kraadi.

Sooja talve põhjal julgeb Ain Kallis arvata, et ka kevad tuleb keskmisest soojem ning saabub varem. «Sest üldiselt on pigem nii, et kui talv on olnud külm, on ka kevad jahe ning kipub vinduma,» ütles ilmateadlane.