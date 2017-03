Vanalinna kerkib Poole Kuue asemel pubi Amsterdam

Amsterdam tegutseb päeval kohvikuna, õhtul ja öösel pubina. Amsterdami juhtaja Ilmar Veski sõnul on uues kohas toit, teenindus ja sisekujundus hoopis midagi muud kui kunagises pubis Pool Kuus. Teistmoodi on Veski kinnitusel ka meelelahutuse tarbimine. «Kui varasemalt tuldi pubisse end välja elama ja võibolla natukene teiste eesmärkidega, siis täna ma loodan, et tullakse muudel põhjustel,» lausus Veski.

Terve Amsterdami meeskond soovib, et iga klient, kes majja astub, jääks sellega, mis ta kohvik-pubist saab, maksimaalselt rahule. Kindel võib Veski kinnitusel olla samuti selles, et umbjoobes inimesi uude meelelahutuskohta sisse ei lasta.

Nime Amsterdam kohta ütles aga juhataja, et kuna linn on hästi mitmekülgne ja atraktiivne, tundus talle, et see oleks ka tore nimi pubile. Kuigi värvide ja kujundusega on ruumidesse toodud Amsterdami, ütles Veski , et tal polnud plaanis teha kohta, kus inimesed tunneksid, nagu oleksid Amsterdamis. «See on lihtsalt nimi».

Rüütli tänava uus pubi-kohvik Amsterdam. Foto: Margus Ansu

Hommikubufee

Kuigi täpsemad avamisajad tulevad uue koha ukse peale 6. märtsi hommikul, siis praeguste plaanide järgi avatakse Amsterdam argipäeviti kell 8, nädalavahetusel natukene hiljem. Kolmapäeviti ja neljapäeviti ollakse avatud öötundideni ning reedel ja laupäeval kella viieni hommikul.

Toitude hinnad soovib uus koht hoida Tartu keskmised. Omanikul on lisaks hommikumenüüle plaanis eraldi pakkuda veel hommikubufeed, kus on valikus lihtsamad ampsud, nagu muffinid, koogid ja röstsai. Bufee hind on veel kalkuleerimisel.

Amsterdamis on argipäeviti samuti päevapakkumised. Põhimenüüs on aga praed kala, kana ja sealihaga. Lisaks veel salatid, supid ja koogid. Suurt rõhku paneb pubi öömenüüle. Seal on valikus näiteks rebitud lihaga võileivad ja veiselihaga hamburger. Uue kohvik-pubi juhataja sõnul alustatakse esilagu lühema menüüga, mida järk-järgult täiendatakse. Ühe ideena on suvel pakkuda veel tänavatoitu.

Ei jää Pooleks Kuueks

Ametlik avamine on uuel meelelahutuskohal küll tuleval esmaspäeval, kuid alumisel korrusel käib veel remont, mistõttu avatakse see külastajatele hiljem. Kui varasemalt oli pubi Pool Kuus alumisel korrusel ees- ja baariruum, suurem saal, veel üks vahesaal ja suitsuruum, siis Veski kaalub, kas neist kahte viimast on mõtet avada. Juhataja arvas, et alumisel korrusel tõmmatakse ruumi pigem koomale.

Veski arvas, et kohal on pikk tulevik. Kuigi varem tegutses samades ruumides väga pikalt pubi Pool Kuus, ei usu Amsterdami juhataja, et kõikide jaoks jääbki see igavesti Pooleks Kuueks. «Inimesed näevad, et midagi on muutunud ja siin on natukene teine aura ja teenindus. Ma poleks selle koha pealt nii pessimistlik, et kui 17 aastat on üks koht olnud, siis nii jääbki,» lausus Veski.