Tänasest saab registreeruda akadeemilisele testile

TÜ avatud uste päeval, 22. märtsil avaneb esmakordselt õppuritel võimalus sooritada elektrooniliselt akadeemilist testi ja kindlustada sellega juba kevadel koht ülikoolis. Akadeemilise testi lahendamine vähemalt 65-punktisele tulemusele võimaldab õppima asuda enamikele Tartu ülikooli bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppe õppekavadele.

TÜ vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma märkis, et tänavu on testi korralduses mitmeid olulisi muudatusi. Nimelt toimub test esmakordselt elektroonselt Innove e-testimiskeskkonnas ja testi sooritamiseks ei pea tingimata Tartusse kohale sõitma, vaid seda saab lahendada kõigis suuremates maakonnakeskustes.

Kaldma paneb noortele südamele, et nad akadeemilise testi tulemusega ülikooli kandideerimise soovi korral end kindlasti testile registreeriksid, kuna eelneva registreeringuta kedagi testile lubada ei saa.

Testile saab end registreerida järgneval lehel: www.ut.ee/akadeemiline-test.

Lisaks 22. märtsile viiakse akadeemiline test läbi 4. juulil Tartus ja Tallinnas kohustusliku sisseastumiseksamina neljal õppekaval: ajakirjandus ja kommunikatsioon; psühholoogia; riigiteadused; sotsioloogia, sotsiaaltöö ja -poliitika. Juulikuisele testile registreeritakse neile õppekavadele avalduse esitanud kandidaadid, kes ei ole märtsis testi sooritanud. Akadeemilist testi saab lahendada ühe korra aastas.

Akadeemilises testis on 150 valikvastustega küsimust. Testi saab sooritada eesti või vene keeles ning testi lahendamiseks on aega kuni kolm tundi. Möödunud aastal kasutatud akadeemilist testi on võimalik kõigil elektroonselt harjutada kuni 21. märtsini.

Testi tulemused avalikustatakse hiljemalt 31. märtsil. Tulemus kehtib 2017. aastal ülikooli kandideerimisel.