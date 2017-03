Video: rekordsuur jääkarussell pöörles jälle

Et karussell alles neli päeva tagasi pöörles ning vahepeal oli pakast üsna napilt, piisas umbes pool tundi kirveste ja labidatega töötamisest ning jääkarusselli serv olid taas vabas vees. Et asi uhkem ja ka natuke romantiline välja näeks, võtsid kokku tulnud kaasa küünlaid. Jäässe saeti neli auku, kuhu asetati toekad prussid. Talisuplejad ja mitmed teisedki huvilised hakkasid prussidele suruma ning jääkarussell hakkas taas pöörlema.

Ilmselt ei kaalunud 60,4-meetrise diameetriga jäätaldrik enam 700 tonni, nagu algselt, vaid vabariigi aastapäeval ringi käies ja kanali põhjast soojemat vett üles keerutades kulus see nii servadest kui põhja alt. Inertsi jätkus siiski piisavalt, et kui pöörlemine kord käima läks, kestis see päris hulga aega. Soojemat vett liikus jää all ilmselt sellelgi korral, sest karusselli servad kulusid silmnähtavalt.

Eilsete soojakraadide mõjul halvenesid ka jääolud märgatavalt ning ilm püsib plussis ka lähipäevil. Seetõttu tuleb jääle minnes ning seal liikudes olla erakordselt ettevaatlik.