Varem kooliküpseks saanud lapsest tuleks aegsasti teada anda

15. märtsil hakkab e-keskkond Arno sõeluma tulevasi koolijütse kodule kõige lähematesse koolidesse. Linna haridusosakonna peaspetsialisti Katrin Parve sõnul on oluline, et selleks ajaks oleks linnal teada ka need lapsed, kes veel kooli ei peaks minema, ent on ometigi juba kooliküpsed ja soovivad sügisel esimesse klassi astuda.

Vastasel juhul ei saa linn Parve sõnul lubada, et laps soovitud kooli pääseb. Nimelt jagab Arno süsteem 15. märtsil koolikohad ära ning need kooliminejad, kelle kohta linnal selleks ajaks andmeid pole, pannakse koolidesse, kus on peale esimest komplekteerimist jäänud vabu kohti. Kui tegu on Tartu linna lapsega, saab aasta varem koolimineja oma tulevase kooli teada enne 1. maid. Väljastpoolt Tartut linna kooli soovijatele jagab Arno allesjäänud kohad peale 1. maid.

Tänavu peaks linna prognooside järgi esimesse klassi astuma 1389 Tartu linna last, kes on sündinud ajavahemikus 1. oktoober 2009 kuni 30. september 2010. Neile lisanduvad aasta varem kooli minejad ning teistest omavalitsustest pärit lapsed. Samas on igal aastal neidki lapsi, kes saavad koolipikendust. Lisaks asub muist lastest õppima Tartus tegutsevatesse erakoolidesse.

Tartu linnavalitsuse detsembrikuise korralduse järgi võivad linna koolid avada eeloleval sügisel 56 esimest klassi. Need jaotuvad kooliti järgnevalt:

Miina Härma Gümnaasium - kuni 2 esimest klassi

Aleksander Puškini Kool - kuni 4 esimest klassi

Annelinna Gümnaasium - kuni 4 esimest klassi

Descartes'i Kool - kuni 5 esimest klassi

Forseliuse Kool - kuni 3 esimest klassi

Hansa Kool - kuni 4 esimest klassi

Herbert Masingu Kool - vastavalt vajadusele

Karlova Kool - kuni 4 esimest klassi

Kesklinna Kool - kuni 2 esimest klassi

Kivilinna Kool - kuni 4 esimest klassi

Kroonuaia Kool - vastavalt vajadusele

Maarja Kool - vastavalt vajadusele

Mart Reiniku Kool - kuni 5 esimest klassi

Raatuse Kool - kuni 5 esimest klassi

Tamme Kool - kuni 4 esimest klassi

Variku Kool - kuni 5 esimest klassi

Veeriku Kool - kuni 5 esimest klassi

Samas on juba teada, et näiteks Kesklinna ja Tamme kooli on tavapärasest suurem tung, nii et neis pole välistatud lisaklasside avamine. Katrin Parv tõdes aga varasema kogemuse põhjal, et Raatuse, Variku ja Descartes´i koolis ei avata kindlasti maksimaalselt lubatud viit esimest klassi. Pigem on neis koolides uusi koolijütse kolme klassi jagu.