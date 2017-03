Tartu kesklinna piirkonnas on põhikoolikohtade põud, kuna üha rohkem vanemaid soovib oma lapse just sinna kooli panna. Viimastel aastatel on näiteks Kesklinna kooli 1. klassi olnud nii suur tung, et kahe klassi asemel on tulnud paari aasta jooksul avada kolm. Seetõttu tuleb praegu ühel 1. klassil õppida teises vahetuses.