Piltuudis: jultunud parkimine pahandas lugejat

Fotol on näha, kuidas Suzuki maastur, millele on kärukonksu külge ühendatud tanklale kuuluv haagis, pargib osaliselt kõnniteel nii, et auto ise asub Struve tänaval, haagis aga Vanemuise tänaval.

«See on ikka eriline jultumus,» leidis mees, kes palus jätta oma nime avaldamata. Samas kohas kõnnib iga päev üle Struve tänava sadu tartlasi. Tema sõnul vastas osa jalakäijad parkijale samasuguse jultumusega ning astusid järelkäru diislile nii, et masin ja käru kõikusid.

Politsei kinnitusel tasub liikluses ohtlikke või egoistlikke ilminguid märgates helistada liiklusliini numbril 612 3000. Korrakaitsjad võtavad rikkujaga ühendust.