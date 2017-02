Tammeka sai hooaja eel väärt täienduse

Tartust pärit Eino Puri alustas mängijateed kohalikus klubis SK 10 Premium, kuid juba kaksteist aastat tagasi siirdus ta Tallinnasse, kus tõmbas selga FC Levadia särgi, mille vahetas 2011. aastal Nõmme Kalju oma vastu. Kokku on 28-aastase mängumehel kirjas 241 mängu kõrgliigas ning viis mängu Eesti rahvuskoondise eest.

Möödunud hooaja järel käis Eino Puri testimisel Iirimaal, kuid sai vigastada ning seal lepingut ei teeninud. Seejärel on ta treeninud Kalju juures, ent tänaste läbirääkimiste tulemusel lõi algavaks hooajaks käed hoopis oma sünnilinna esindusklubiga.

Tammeka kommertsjuht Kalle Paas rääkis, et Puriga võttis ühendust üks meeskonna kahest peatreenerist, Kaido Koppel, kes rääkis keskväljamehele Tammeka eesmärkidest ja sellest, mis rolli treenerid tal näeksid.

«Eino jõudis eile Iirimaalt tagasi Eestisse, me kohtusime täna hommikul Tartus ja leppisime ruttu tingimustes kokku,» märkis Paas, et Puriga leiti kiiresti ühine keel.

Paas lisas, et Puri tahab võimalikult palju mängupraktikat ning Tammekas on tal teistsugune roll kui tal oleks mõnes Tallinna klubis. «Siin on ta ikkagi suurte kogemustega mängumees, kes aitab klubi rohkem kui vaid platsil. Eino on investeering, aga me usume, et seda väärt!» ütles Paas.

Lisaks Eino Purile on Tammekaga algavaks hooajaks liitunud ka mullu Rakvere Tarvast esindanud ründaja Juhan Jograf Siim ning FC Florast äärepoolkaitsja Kaspar Paur, kes esindas laenulepingu alusel Tammekat ka mullu hooaja teises pooles. Tammekast on lahkunud poolkaitsja Martin Miller (FC Florasse) ja ründaja Tristan Koskor (Paide linnameeskonda), lisaks tõmbas vanameister Kristjan Tiirik möödunud hooaja järel karjäärile joone alla.