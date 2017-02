Pildid: laulu- ja tantsupeorahvas lustis vastlapäeval

Pärastlõunaks polnudki Tartus enam järel just palju kohti, kus vastlaliugu teha. Veel ehk Tähtvere spordipargi nõlval ja Eesti Rahva Muuseumi juures asuvas Tartu lumepargis. Selles viimases kogunesid täna vastlaliugu laskma Emajõelinna laululapsed ja rahvatantsijad, kes valmistuvad suviseks laulu- ja tantsupeoks.

Laulu- ja tantsupeo juhataja Aet Maatee tutvustas neid rahvuslikke väärtusi, mida peab pidu edasi kandma. Eesti Rahva Muuseumi direktor Tõnis Lukas rõõmustas, et vähemalt ühes kohaski leidub nii palju lund, et saab vastlaliu ära lasta. Pidupäevaks pani ta enda sõnul selga spetsiaalse vastlaliu laskmise kuue. Tõsi, selle taskust leitud krooniajast pärit mündid näitavad, et vastlaliugu laskma pole Lukas ise viimastel aastatel jõudnud.

Et vastlad on üks väga vana komme, selgus Eesti Rahva Muuseumi töötaja Kaari Siemeri pajatustest. Nii näiteks pidid tüdrukud vastlapäeval vähemalt seitse korda juukseid kammima, et need ikka ilusad oleksid. Kui kanda kommetest midagi üle tänapäeva, siis laua, kus laps oma koolitöid teeb, võiks ta tänasel päeval ära koristada. Siis tuleb ülejäänud aasta hea, nagu sõnas Siemer.

Sadakond last Karlova koolist ja Miina Härma gümnaasiumist tantsisid, loitsides labajalatantsuga põlema lõkke. Leegid hakkasid kuumutama pada, milles Põltsamaa Felixi esindajad keetsid hernesuppi.

Ja siis hakati tegema seda, mida kõik lapsed algusest peale ootasid – liugu laskma. Tõsi, mitte saani või kelguga, nagu see oli vanasti kombeks. Saani allalükkamine vanasse karjääri rajatud lumepargi järskudest nõlvadest oleks ka arvatavalt liiga ohtlik. Küll aga läksid käiku lumerõngad, mida pargi töötajad laulu- ja tantsupeolistele lahkesti jagasid.