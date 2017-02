Vastalapäev tõi Tartusse soojarekordi

Ilm.ee andmetel on 28. veebruaril Tartus seni kõige soojem olnud 1989. aastal, mil temperatuur tõusis täpselt seitsme plusskraadini. Täna pisut pärast kella kolme päeval fikseeris aga füüsikahoone katusel paiknev Tartu ülikooli ilmajaam sooja 7,2 kraadi.

Kõige külmem on Tartus 28. veebruaril olnud aga 1947. aastal, mil termomeetri näit langes 26,5 kraadi alla nulli.

Tallinna vastavad rekordid on muuseas kübeke kangemad: pealinna 28. veebruari soojarekordiks on mõõdetud on 7,8 kraadi (1943), külmarekordina paukus seal aga 1947. aastal 29-kraadine pakane.