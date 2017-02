Kaks paari Ladina-Ameerika tantsude uusi Eesti meistreid treenivad Tartus

Juunior 2 vanusegrupis said meistriteks pärjatud Robert Veide ja Amanda Rebeca Padar ning Seenior 2 vanusegrupis Väino Miil ja Kaia Linkberg.

Mõlemad paarid treenivad Tartu tantsukoolis Prestige treenerite Martin Parmase, Kaisa Oja-Mehise, Marko Mehise ja Birgit Usina käe all.

Robert Veide ja Amanda Rebeca Padar / Kristjan Teedema foto

Robert Veidest ja Amanda Rebeca Padari edust ja pingutustest ilmusid lood Tartu Postimehes eelmise aasta maikuus, mil Tartus leidsid aset tantsu maailmakarikaetapivõistlused. Samuti detsembris, mil Veide ja Padar krooniti Põhjamaade meistreiks ladina-tantsudes ning mil nad olid kogunud viis maailmakarikaetapi võitu järjest.

Seenior 2 vanusegrupi paar Väino Miil ja Kaia Linkberg on tantsinud koos samuti aastaid, siiski on nende karjääris viie-aastane paus, mil Väino Miili partneriks oli Lilian Kadaja-Saarepuu.

Väino Miil, kes on hobitantsijast välja kasvanud võistlustantsija, hõiskab Eesti meistri tiitlist siiralt rõõmu tundes oma hiljutises Facebooki postituses, öeldes, et nüüd on nad saavutanud koos Kaia Linkbergiga oma tantsukarjääri esimese ühise meistritiitli ning lisaboonuseks sai see, et üks aste nooremas vanuseklassis teenisid nad välja pronksmedali.

«Aga asja teeb eriliseks fakt, et peaaegu täpselt viis aastat tagasi saavutasin mina oma esimese meistritiitli samuti Ladina-Ameerika tantsudes toonase partneri Lilian Kadaja-Saarepuuga, kellele olen südamest tänulik kõikide kogemuste eest ja tänu kellele olen täna see, kes ma olen!» ütleb ta.

Lilian-Kadaja Saarepuu on praegu Jaak Kirsipuu tantsupartner ning nemad saavutasid neil võistlustel Seenior 1 vanuseklassis 5. koha.

Tuleb lisada, et Väino Miil on vabaabielupaar Kati Kümnikuga, kes on samuti hobitantsijast välja kasvanud tantsusportlane ning kes treenib end koos partneri Gediminas Jürjoga klubis Tango. Seenior 1 vanusegrupis saavutasid nad neil võistlustel teise koha.

Häid tulemusi terve rida

Tartu võistlustantsijate paremaid tulemusi loetledes tuleb märkida klubi Tango paari Henn-Jaagup Roobat ja Laura Laasikut, kes saavutasid Juunior 1 vanusegrupis teise koha;

Prestige paari Karl Kristofer Kivisalu ja Marleen Barkalat, kes saavutasid Juunior 2 vanuserühmas kolmanda koha;

Tango ja Prestige klubi paare Ander Saagot ja Kristel Mooratsit ning Rasmus Langi ja Martina Heimot, kes tulid Noored 1 vanuseklassis vastavalt kolmandale ja neljandale kohale.

Noored 2 vanusegrupisi saavutasid Ander Saago ja Kristel Moorats samuti kolmanda koha.

Urmas ja Triinu Saetalu on ammused Prestige klubi tantsijad, kes aastate eest hakkasid käima seltskonnatantsukursutel, sukeldudes sealt peagi võistlussporti.

Ladina-Ameerika tantsude Eesti meistrivõistlustel proovisid nad end kahes vanusegrupis, nii Seenior 2 kui Seenior 1, saavutades vastavalt neljanda ja kuuenda koha.

Vähetähtis ei ole, et Tartu klubi Sinilind paar Villu Geherman ja Anneli Visnapuu saavutasid Seenior 2 vanuserühmas 5. koha ning et suurepärase etteaste tegi veel teinegi klubi Sinilind paar Jüri Turjakas ja Maret Lina, kes tantsisid end Seenior 3 vanusegrupis teiseks.