Maailmakuulsa semiootiku üks elukohti vahetas aadressi

Tänases Tartu Postimehes avaldatud artiklis «Semiootik sai tartlaseks isolaatoris» on kirjas, et selles majas tegutseb praegu patendibüroo Käosaar, kuid et Juri Lotman aadressi Tähe 94 oma mälestustes ei maini. Ühtlasi on kirjas, et mõningatel andmetel on hilisem maailmakuulus teadlane oma esimestel Tartu-aastatel üürinud tuba ka majas Tähe 50.

Täna saatis selle kahe aadressi kohta täpsustuse lingvist-publitsist Anne Ratman, kelle lapsepõlvekodu asus majas Tähe 94. Nimelt muudeti selle tänava majade numeratsiooni 1960. aastatel nõnda, et Tähe 94 maja sai endale uueks aadressiks Tähe 50.

«Mäletan seda aega, kui vastaskorterisse tuli Juri Lotman. Mäletan teda noore tumedapäisena,» kirjutab ta. «Tollal olid suuremad korterid poolitatud ja tema kui ülikooli õppejõud sai 16-ruutmeetrise toa (mitte 10-ruutmeetrise, nagu mäletab kunagine vene kirjanduse kateedri juhataja Boriss Jegorov – toim), meil oli sama suur teine tuba, nii et ma tean, mis räägin. Sellistes 16-ruutmeetristes tubades elati siis tavaliselt nelja-viiekesi.»

Anne Ratman kirjutab muu hulgas sedagi, kuidas tema ema Adele Langell-Redi meenutas Juri Lotmanit sooja sõnaga elu lõpuni. «Juhtudes linnas kokku, oli Lotman alati väga viisakalt tervitanud oma endist naabrit, kergitades kaabut. Ka professorina palju aastakümneid hiljem, mis meie parunessist emale väga imponeeris,» lisas ta.

Tuleval aastal saab Tähe 50 (endine 94) Ratmani andmeil 100-aastaseks. Praegu käib restaureerimine, kogu maja on kilega kaetud.