Pala vallavanem ei lase end rahvaküsitlusest häirida

Rahandusministeerium tellis küsitluse uurimaks, millist ühinemissuunda Pala vallaelanikud soovivad. Küsitleti jaanuari alguses telefonitsi ning ses osales 300 Pala valla valimisealist kodanikku.

Vastajatel oli valida kahe ühendamisvariandi vahel: Alatskivi, Vara, Peipsiääre valla ja Kallaste linnaga või Saare, Kasepää, Lohusuu, Avinurme valla ja Mustvee linnaga.

179 vastanuist ehk enam kui pooled arvasid, et Pala vald võiks kuuluda Alatskivi, Vara, Peipsiääre ja Kallaste ühendamisel tekkivasse omavalitsusse.

Ma küll ei tahaks kohtusse minna, aga kui muud üle ei jää, siis ikka võiduka lõpuni, kinnitas Pala vallavanem Jozsef Weinrauch.

Pala vallavanem Jozsef Weinrauch, kes on kogu haldusreformi vältel väitnud, et Pala on haldussuutlik ega nõustu sundliitmisega, selgitas, et küsimustik oli valesti üles ehitatud.

«Seal oli valikus vaid kaks varianti: kas üks või teine suund. Loomulikult eelistavad inimesed sellisel juhul Tartu suunda,» märkis Pala vallajuht.

Ta lisas, et õige oleks olnud küsitlusse lisada ka variant, mis käsitlenuks Pala valla iseseisvana jätkamist.

Siiski selgub küsitluse tulemustest, et 45 vastanutest ei poolda Pala valla liitmist ühegi omavalitsusega.

Oma meelsust haldusreformi ning Pala valla sundliitmise kohta pole Weinrauch muutnud ning lubas teha kõik selleks, et Pala vald jätkaks iseseisvana.

«Ma küll ei tahaks kohtusse minna, aga kui muud üle ei jää, siis ikka võiduka lõpuni,» kinnitas Pala vallavanem, kelle juhendamisel koostatakse Pala vallavalitsuses praegugi rahandusministeeriumile märgukirju põhjendusega omavalitsuse haldussuutlikkusest.

Ka pole Weinrauch enda väitel võtnud ühendust Alatskivi, Peipsiääre ja Vara valla juhtidega, et valdade ühendamisküsimuses nõu pidada.

Alatskivi vallavanem Andu Tõrva selgitas, et on valmis Pala vallavanemaga koostööd tegema ning konstruktiivselt nõu pidama, kuid Weinrauch ei pidavat tema kõnedele vastama.

«Küsitlusest tuleb ju Pala rahva soov välja ja vallavanem peaks vallarahva heaolu eest seisma,» märkis Alatskivi vallajuht.

Weinrauch ei eita, et väldib Alatskivi, Vara ja Peipsiääre valla juhtidega liitumisküsimuste asjus nõu pidamist.

«Meil ei saagi olema ühist keelt ses asjus. Pala vald on haldussuutlik, milleks on meid vaja liita,» kinnitas Weinrauch kindlameelselt.