Droonifotod: Raadi rehviväljad enne ja pärast 1635 tonni vanarehvide purustamist

Asendustäitmine võeti käsile, kuna Rubronic ei suutnud hoolimata keskkonnainspektsiooni ettekirjutustest asjaga tegelema hakata. Asendustäitmise esimeseks etapiks eraldas riik keskkonnainvesteeringute keskuse kaudu 300 000 eurot.

«Selle raha nõuab riik oma kohustusi mittetäitnud ettevõtetelt tagasi, aga kuna küsimus on märkimisväärsetes summades, on ettevõtted (AS Kuusakoski, MTÜ Rehviringlus) kasutanud seadusest tulenevat õigust ja meie otsused edasi kaevanud,» ütles keskkonnainspektsiooni peadirektor Peeter Volkov. Ta lisas, et keskkonnainspektsiooni edasised sammud, sealhulgas asendustäitmise jätkamine, sõltuvad kohtulahenditest.

Raadi rehviväljad 2016. aasta detsembris enne asendustäitmise algust.

/ Keskkonnainspektsioon

Raadi rehviväljad 2017. aasta veebruari lõpus pärast asendustäitmise esimese etapi lõppu.