Kutsehariduskeskuses algab kevadine vastuvõtt

Tänavu on erialasid valikus paarkümmend. Neist täiesti uus on turismiteenindaja eriala, kus on võimalik spetsialiseeruda majutusteeninduse või maaturismi suunda.

Valikus on ka haridusnõudeta erialad ning üksikud hariduslike erivajadustega noortele mõeldud erialad, kus õpingute käigus saavad selgeks erialaoskused.

Kutsehariduskeskus soovitab neil, kes esimese edasiõppimise valikuna näevad kutsekooli, kandideerida juba kevadel, sest kool loodab enamuse põhihariduse baasil õppekohtadest täita juba märtsikuus. Pealegi need, kes kevadel kandideerivad, saavad kõik sisseastumisega seotud toimingud teha varakult ning suvel võib muretumalt puhata.

Dokumente saab esitada 1.-22. märtsini. Vestlused ja testid leiavad aset 24. märtsil. Aprillikuus saavad kandidaadid teada, kas neile on õppekoht kutsehariduskeskuses ootamas.

Kes oma erialavalikus veel kahtleb, on oodatud 16. märtsil Tartu kutsehariduskeskusesse avatud uste päevale, kus saab näha ja kaasa elada tulevaste noorte meistrite kutsevõistlusele, proovida erinevates töötubades midagi oma kätega valmis teha ning saada infot erialade ja sisseastumise kohta.