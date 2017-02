Vaata, kuidas teraapiakoerad aitavad logopeedil ja füsioterapeudil tööd teha

Mõlemad eksperdid on pärit Hispaaniast ning eelmisel nädalal kolme päeva jooksul viisid nad läbi kaks avalikku seminari, milles tutvustasid erivajadustega laste taastusravis kasutusel olevaid hindamissüsteeme. Hindamise eesmärk on mõõta kliendi vajadusi ning hinnata, kas teraapialooma kaasamine võiks olla õigustatud ja tulemuslik ning seda eeldusel, et iga klient või patsient on unikaalne.

Külalised esitasid fotode ja videodega praktilisi näited, kirjeldasid raviprotsessi ning analüüsisid tulemusi.

Lisaks seminarile Tallinnas ja Tartus leidsid pilootprojekti raames kahes linnas aset ka õpitoad logopeedidele ja füsioterapeutidele ning Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu teraapiakoerajuhtidele.

Samuti kohtusid eksperdid Eesti Ratsutamisterapeutide Liidu esindajatega, viisid koos läbi füsioteraapia sessiooni hobusega, vahetasid kogemusi ning arutasid koostöövõimalusi.