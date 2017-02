Eesti esimene siirdatud kopsudega laps ootab haiglast kojupääsemist

Maarjamõisa kopsukliiniku palatis kosub 15-aastane Valter Kuld, kelle rinnal on operatsiooniarm, mis paistab tema kõhna keha arvestades hiiglaslik. Valter ütleb, et see skalpellijoon on pigem «smile» ehk nagu üks suur naerusuu.

​Selle lainelise joone taga on Valteri uued kopsud / Kristjan Teedema​ foto

Naerusuu sobib iseloomustama ka Valterit ennast. Ta oli kopsude ootel olnud 15 ja pool kuud, ja ei kartnud sugugi. Kui ta ema telefon siis ühel päeval ja tunnil helises ning see väga oluline kõne Tartust tuli, vaatasid mõlemad teineteisele otsa, aga ei taganenud enam sammugi. Mõlema veendumus, et ilma uute kopsudeta paremat elu Valterile ei saabu, oli kindel.

Suletud ring

Valteri haiguse nimi on tsüstiline fibroos. See on geenihaigus, mis tulemusena muutuvad inimese sekreedid viskoosseks ja tihedaks, mõjutades erinevaid organeid, sealhulgas kopse.

Ka inimese röga on selle haiguse puhul tihe ja viskoosne ning seda on raske välja köhida. Röga tekitab hingamisteedes ülihea pinnase mikroobidele. Need omakorda põhjustavad põletikke ja tekitavad bronhilaiendeid, kuhu sekreedil on veel parem pidama jääda. Ja see on taas uus pinnas uutele haigustekitajaile – suletud ring! Varem või hiljem hakkavad põletikud kahjustama inimese kopse.

Valter Kuld on Saverna Põhikooli 9. klassi poiss, kelle elu rutiiniks on seni olnud arvukad ravimid ja protseduurid, toeks kodune hapnikuaparaat, kust tal sageli lisahapnikku hingata tuli. Valter Kuld on olnud ka sonditoidu saaja, sest kehva isu tõttu vajas ta väike keha kasvamiseks lisajõudu.

Üks, kaks, kolm…

Viimane, mida Valter enne operatsiooni mäletab, on see, et ta jõudis lugeda kaheteistkümneni. Ärkamist ta ei mäleta. Mäletab teise päeva hommikut ning seda, et ema oli kohal.

Nüüd julgeb Valter hingata täie rinnaga, aga mitte veel mitu korda järjest.

Kui ta nädala eest jõudis treppidest käia vaid ühe korruse, siis nüüd käib ta jutti kolm korrust ning see on vähemalt seesama jõud, mis oli poisil enne operatsiooni ta kõige parematel päevadel.

Kopsude siirdaja Tanel Laisaare sõnul on Valteri paranemine olnud ladus, ja palju kiirem kui täiskasvanud patsientidel. Päriselt paranemisega läheb aega veel kolm kuni kuus kuud.

Küsimuse peale, mida erakordset tähendab kirurgile see, et siirdatav on laps, vastas Laisaar, et tehniliselt suuri erinevusi ei ole, põhihäda on pigem selles, et tuleb leida suuruselt sobiv doonorkops ning Eestis ei pruugi seda tekkida ei aasta ega isegi mitte kümne aasta jooksul.

Seega tuli Tanel Laisaarel siirdada Valterile täiskasvanud doonori kummastki kopsust pool ehk alumine sagar.

Kaks kopsusagarat

Kopsusagara siirdamine ei olnud doktor Laisaarel samuti mitte esimene kord, kuna sama võtet on ta kasutanud ka täiskasvanud patsientide puhul. Eriline oli see, et kui mõnikord on kopsusagarad üksteisest anatoomiliselt väga hästi eraldatud, siis seekord oli pilt teine.