Mälumängusaate võit tõi lastefondile annetuse

Kärneri sõnul on arstid alati õnnelikud, sest nii saavad ka nemad panustada. Enamik saates olnud küsimusi olid arstidele jõukohased, aga ilmselt eetrinärvi tõttu jäi ka neil mõni küsimus vastamata. «Kui neil oleks aega mõelda ja ei peaks muretsema nupule vajutamise pärast, siis oleks paremini läinud,» sõnas Kärner.

Saate võitnud Tartu ülikooli erakorralise meditsiini osakonna juhataja Kuido Nõmme sõnul on võita alati tore, aga omaette eesmärk võit ei olnud. Nõmm ütles, et heategevuse nimel ta saates osalemist pikalt ei kaalunud ja saates oli kolleegidega väga vahva kaasa lüüa. Tore oli ka see hetk, kui arstid olid küsimuste koostajatest targemad ning said vastuse parandada. «Kuldvillaku» saates käivad haruldaste haiguste päeva puhul arstid juba 2015. aastast.